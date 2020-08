Jørgen Gad Andresen efterlyser flere udmeldinger fra skarpe Venstre-debattører om udligningen. Arkivfoto

DEBAT: Hvor er resten af Venstre, når det kommer til udligning

Af Jørgen Gad Andresen Ådalsparkvej 39, Hørsholm:

Debat Ugebladet Hørsholm - 13. august 2020 kl. 16:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor er Venstre Hørsholms skarpe debattører, Fritz og Kristian - eller Venstre dittos hyppigste af slagsen, fru Ehrenreich - henne i denne sag?

Venstres borgmesterkandidat Ann Lindhardt forsøger ganske vist at fastholde, at forståelses-faktoren ikke nødvendigvis er opfundet af Venstre. Ligesom borgmesterkandidaten forsøger at signalere, at forståelses-faktoren er en bagatel. Samt at den er meget forskelligt fordelt.

Venstre udsender tirader af 'enighed' om mangt og meget, men ikke udligningsordningen...! Udligningsordningen har de skarpe Venstre-debattører, Fritz og Kristian ingen mening om? Og den hyppigste fru Anne Ehrenreich heller ikke, men derimod bagateller i rigt mål.

En af Venstre Hørsholms største sympatisører fra Slotsbakken har endda bragt Liva Weel ind i sagen om udligningsordningen.

Han manuducerer borgmesteren i; "det er ikke det du gør, men måden du gør det på!"

Venstres sympatisør forfægter den opfattelse, at borgmesteren burde have talt med Venstres borgmesterkandidat under fire øjne, og fortalt hende, at hun vrøvlede.

Borgmesteren svarer imidlertid, som sandt vel er, at han kun kan tilbyde at forklare det for borgmesterkandidaten, ikke at forstå det for hende.

Er det forkert? Men Venstre skal jo vide det præcist den 21. og 22. august, når der er budgetseminar. Dér SKAL de være enige. Altså i Venstre!

Jeg gentager, hvor er de skarpe debattører fra Venstre i denne sag, og hvor er fru Ehrenreich?

Er det ikke på tide at signalere enighed om noget så væsentligt som udligningsordningen her små ti dage inden budgetmødet?

Venstre skal forsøge at finde modus vivendi, men det kan være svært, hvis nogen tror, at det er en mellemting mellem cyan og magenta.

