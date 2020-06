DEBAT: Hvem skal udforme og betale for klimapolitikken?

I betragtning af, at det ikke drejer sig om defekte vandmålere og at vandselskabet lever af forbrugernes betalte vandafgifter, kan man godt undre sig over, at vi i Miljø- & planlægningsudvalget intet kendte til denne udgiftspost, til trods for at kommunen har et bestyrelsesmedlem i vandselskabet.

Sagen giver under alle omstændigheder lejlighed til at rette et kritisk lys på, om Novafos' aktiviteter i forbindelse med klima- og spildevandsløsninger ikke er ved at køre af sporet, når man har fået Rudersdal Kommune til at vedtage tvungen Tagvandsseparation efter at have oplyst, at dette kun koster 60.000 kroner i gennemsnit, selvom en repræsentant for Novafos på vores møde i Miljø- og planlægningsudvalget den 28/5 måtte indrømme, at tagvandsseparation i Hørsholm gennemsnitligt vil koste ca. 200.000 kroner.