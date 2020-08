Sagen om fjernelse af 'Fugleøen' bør sendes til hjørne, indtil den er belyst med pris og iltsvind, skriver Erik Wetche. Foto: Morten Timm

DEBAT: Hvad sker der med Dronningedammen?

Erik Wetche Rungstedvej 15, Hørsholm:

Debat Ugebladet Hørsholm - 26. august 2020 kl. 15:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 12. august havde Ugebladet en oplysende meget oplysende artikel om Fiskedød plager søer og damme.

Her oplyste miljøingeniør Troels Vastrup fra Hørsholm kommune, at der er for lidt ilt i vandet p.g.a. det varme vejr, og han var bekymret for, at fiskedøden snart vil nå til Dronningedammen som i 2018.

Miljø og Planlægningsudvalget havde møde 25. juni, fordi der var udtrykt et politisk ønske om at renovere fugleøen.

Administrationen anbefaler, at fugleøen fjernes for at undgå fiskedød og mener at søen naturligt kan bære cirka 2 andepar.

Hvad med de ca. 50 ænder, der er der. Skal de skydes eller hvad?

Den 25. august stemmer et flertal i Økonomiudvalget for fjernelse af øen i 2020 ved at optage lån på 600.000 kroner forudsat, at det hele sker uden større borgerdialog

Er det ikke borgmesteren, der skal sørge for, at forvaltningen arbejder i demokratiets ånd i stedet for at liste noget igennem?

Derfor bør han sende sagen til hjørne, indtil den er belyst med hensyn til pris, iltsvind m.v. Øen forsvinder måske af sig selv til næste år, så har man sparet 600.000 kr.

Jeg kan oplyse, at Hvidovre har haft samme problem med iltsvind, men det mener man at kunne klare med et springvand jfr. kommunikationschef Hanne Rasmussen i BT (24. august).

Der ses frem til borgmesterens svar på skrivelse af 17. august fra Hørsholm Sølaug og Dronningedammens venner.

