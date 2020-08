Glen Madsen (DF) mener, at begge borgmester Morten Slotveds forklaringer ikke kan være sande.

DEBAT: Hvad er sandheden hr. borgmester?

Af Glen Madsen (DF) medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

28. august 2020

I forbindelse med den manglende opgørelse over brugen af eksterne konsulenter har borgmesteren fremført to forklaringer på, hvorfor materialet ikke er tilgået kommunalbestyrelsen. Da begge forklaringer ikke kan være gældende på samme tid, synes jeg, borgmesteren skylder Hørsholm Kommunalbestyrelse og offentligheden svar på, hvilken af (bort)forklaringerne, der er sandfærdig?

Adspurgt på budgetkonferencen informerede borgmester Slotved kommunalbestyrelsen om, at der var tale om en fejl. Uden dog at åbenbare, hvilken fejl, der i så fald var tale om. Til Ugebladet og Frederiksborg Amts Avis har borgmesteren efterfølgende udtalt, at han har rykket for materialet hos administrationen, men fået at vide, at det var et spørgsmål om personalemæssige ressourcer. Begge dele kan åbenlyst ikke være tilfældet samtidigt!

Såfremt der er tale om en fejl, så må kommunalbestyrelsen og offentligheden naturligvis informeres om hvilken fejl, der er tale om? Hvorfor den er opstået? Samt hvornår den i så fald er opdaget?

Såfremt der er tale om, at borgmesteren rent faktisk har rykket for svar, og fået at vide at administrationen ikke kunne levere i forhold til en kommunalbestyrelsesbeslutning fra januar, så må kommunalbestyrelsen og offentligheden informeres om, hvorfor borgmesteren som den øverste administrative leder i kommunen ikke har taget hånd om det?

Personligt tror jeg ikke på nogen af bortforklaringerne!

Skulle der virkelig kunne blive truffet en kommunalbestyrelsesbeslutning, som både borgmester, direktion og administration glemmer alt om i et halvt år, indtil borgmesteren oplyses om, at det forventede materiale ikke forefindes i budgetmaterialet?

Nej vel..!

Skulle det virkelig forholde sig sådan, at borgmesteren igen og igen er blevet informeret om, at materialet ikke kunne leveres på grund af ressourcer, uden at han som administrationens øverste leder greb ind og sørgede for, at en kommunalbestyrelsesbeslutning blev efterkommet?

Nej vel..!

I så fald er ledelsen af kommunen på et endnu lavere niveau end hidtil troet.

Ingen af borgmesterens forklaringer virker særlig plausible, men hvad er så årsagen?

Borgmesteren skylder svar på, hvorfor han er kommet med to forklaringer, der ikke samtidig kan være gældende?

Borgmesteren skylder svar på, hvad sandheden reelt er? Borgmesteren skylder svar på, om han mener, det er at lave budget på et oplyst grundlag? Og så kunne det være rart at vide, hvordan de øvrige partier ser på, at en kommunalbestyrelsesbeslutning på den måde ikke efterkommes...

