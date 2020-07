Steen Hansen siger NEJ til en 40 procents reduktion i byggeretten, men JA til at man kan bygge et hus på 300 kvadratmeter på en grund på 1.000 kvm. Foto: Fred Jacobsen

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Husværdier forringes og udvikling bremses Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Husværdier forringes og udvikling bremses

Af Steen Hansen Bolbrovej 48 B, Rungsted Kyst:

Debat Ugebladet Hørsholm - 24. juli 2020 kl. 05:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Ugebladet 22. juli skriver Venstre, at formålet med de nye lokalplaner for Rungsted Nord bl.a. er "at sikre gældende rettigheder og ikke tillade en øget fortætning...".

Først gældende rettigheder: Når man i L173 ønsker at reducere muligheden for at bygge med 40 procent, så sikrer man jo på ingen måde gældende rettigheder.

Jeg er med på, at de nuværende regler bør justeres, men med fornuft og fremsyn. En reduktion med højst 25 procent synes rimelig også i sammenligning med andre kommuner og landets bygningsreglement.

Jeg minder om, at en lokalplan skal holde i mange år, og derfor er det nødvendigt at turde se fremad, uden at aktuelle enkeltsager får lov til at styre dagsordenen.

Dernæst fortætning: Der kan ikke blive tale om en byggefortætning, når man reducerer de gældende muligheder. Man kan jo ikke sige, at der fremover ikke må bygges 1 m² mere end det, der allerede er bygget, fordi det vil betyde fortætning. Det er jo meningsløst. Det må selvfølgelig være reglerne i dag som sammenlignes med de nye regler.

Og to-familiehuse vil heller ikke skabe fortætning, idet bebyggelsesprocenten fremover vil regulere det samlede byggeri. To huse må ikke fylde mere end ét på samme grund.

I Venstres argumentation henvises til et borgermøde i juni og resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse. På borgermødet, afholdt udendørs, stående, var der vel ca. 10 borgere. Jeg deltog selv. Og svarprocenten på spørgeskemaundersøgelsen er 16. Det er farligt at konkludere på så spinkelt et grundlag.

I Venstres principprogram står der: "Liberale lægger afgørende vægt på...den private ejendomsret..." og senere "...indgreb i den private ejendomsret skal begrænses til et absolut minimum". JA TAK også i Rungsted.

Derfor:

Nej til en 40 procent reduktion i byggeretten. JA til at man kan bygge et hus på 300 m² på en grund på 1.000 m².

Nej til stop for to-familiehuse. JA til at en mindre del af grundene kan indrettes til to familier - uden fortætning.

Nej til at styre efter stemninger og enkeltsager. JA til at fastlægge en langsigtet, fornuftig og balanceret løsning.