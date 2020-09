Hørsholm har en meget grøn agenda og værner om grønne værdier, understreger borgmester Morten Slotved (K). Foto: Morten Timm

DEBAT: Hørsholms dagsorden er grøn

Af Morten Slotved (K), borgmester i Hørsholm:

Louise Zabel (SF) gør i sit debatindlæg i Ugebladet den 31. august opmærksom på, at det er vigtigt, at kommunens grønne områder sikres, og at der skal satses stærkt på det grønne i den fremtidige byudvikling.

Hørsholm Kommune har med sin netop vedtagne Hørsholm Strategi sat fokus på, at der skal udvikles bæredygtigt - både økonomisk, socialt og miljømæssigt, herunder med respekt for det grønne i kommunen.

Hørsholm Kommune har som målsætning at passe godt på naturen og sikre, at aktiviteter ikke sker på bekostning af naturen.

Et af indsatsområderne i den fremtidige byudvikling er netop at sætte fokus på bedre adgang til naturen samt skabe attraktioner i naturen og understøtte arbejdet med at få mere biodiversitet ind i byen.

Hørsholm Kommune vil arbejde på at få en biodiversitetsstrategi, der kan sætte retningen for den grønne udvikling og som kan sikre, at det grønne er tænkt med ind hele vejen i byens udvikling.

Et andet indsatsområde er at skabe rekreativ værdi via klimatilpasning af vores by.

Tilpasning til fremtidens klima skal indarbejdes i planlægningen, hvilket vil resultere i endnu flere våde enge, regnvandssøer mm. Ligeledes har vi fokus på forsinkelse af regnvand til kloakken gennem muligheder for plantevækst på facader og tage mm.

Hørsholm Kommune har med andre ord en meget grøn agenda og værner om vores grønne værdier og grønne natur - også når vi taler byudvikling.

