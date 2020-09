Hørsholm Kommunebør interessere sig for at få fibernet i hele kommunen. Arkivfoto

DEBAT: Hele Hørsholm skal have fibernet

I 2007 var den daværende Hørsholm Kommunalbestyrelse så forudseende at lade DONG lægge hovedparten af kommunens luftbårne el-ledninger i jorden. Samtidig besluttede man at lade DONG lægge fibernet i jorden i de fleste områder af Hørsholm. Der blev dog en række lommer tilbage, hvor fibernettet ikke blev lagt. Det gælder enkelte veje i Rungsted, Hørsholm og Usserød samt hele landdistriktet.

Siden har TDC overtaget fibernettet og længe undladt at gøre en aktiv indsats for at udbrede det. TDC har nu langt om længe indset deres egen interesse i at udbrede nettet og er pt. i gang med rulle gratis fibernet ud i bl.a. Nivå, hvor 1800 husstande vil få glæde af det.