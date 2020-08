DEBAT: Har de fået solstik på råshuset?

Det er det rene galimatias, at man prøver både at lukke frivilligcentret og Selmersbo, for det er lige netop det de foreslår.

Begge disse to 'kontorer' servicerer en meget stor del at den ældre befolkning i kommunen, en meget stor Hemingway Club og vælgerskare ikke at forglemme, for hvis man tror at det hele kan drives bare ved hjælp af frivillige, så tager man da gruelig fejl, og det er så faktisk peanuts man sparer prøv lige at tænke det i gennem en gang mere... prøv nu at sætte stikket i så hjernen får lidt ilt.