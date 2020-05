Artiklen: DEBAT: Har V mon flertal for at annullere besparelser på 15 mio

i Region Hovedstaden Venstres Anne Ehrenreich er under hårdt pres i Region Hovedstaden, hvor hun og Venstre har stemt for 15 millioner kroner urimelige besparelser på busruter og Lokalbanen.

Anne Ehrenreich er tilsyneladende ked af, at borgerne har fundet ud af det. Så i stedet for at svare på spørgsmålet om hvorfor Venstre stemte for nedskæringerne, synes hun det er mere relevant at mistænkeliggøre Dansk Folkeparti.