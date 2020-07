Borgmester Morten Slotved (K) mener, at Glen Madsen har begået et åbent brev der ikke stemmer overens med virkeligheden. Foto: Morten Timm

DEBAT: Hannebjerg-projektet er til børnenes bedste

Morten Slotved (K), borgmester i Hørsholm:

Debat Ugebladet Hørsholm - 24. juli 2020 kl. 15:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Glen Madsen skriver i et debatindlæg 23. juli, at jeg som borgmester bør tage initiativ til, at Hørsholm Kommune afbryder samarbejdet med køberen af Hannebjerg-grunden, idet Glen Madsen antager, at Hørsholm Kommune kan udtræde af handlen uden videre.

Antagelse er imidlertid forkert. En af grundene til, at det vil være uklogt at afbryde samarbejdet er - for at udtrykke mig meget forsigtigt - en risiko for, at køber i givet fald vil gøre krav gældende over for Hørsholm Kommune.

En anden god grund til at fastholde samarbejdet er, at det er et fantastisk godt projekt, hvor jeg håber, at rigtigt mange af de eftertragtede børnefamilier flytter ind - og hvis det ikke er børnefamilier, så vil andre familietyper forhåbentlig frigøre andre boliger i Hørsholm Kommune, som kan blive en mulighed for tilflyttende børnefamilier. Projektet vil give mere børneliv til kommunen.

Jeg er rigtig glad for Hørsholm Lilleskole. Derfor har jeg tidligt i forløbet i forhold til skolens krav om brugsret til Hannebjerg-grunden tilbudt, at kommunen indrettede en del af Nattergaleengen til et aktivitets-/legeområde.

Nattergaleengen er den nabogrund, som Lilleskolen i størst omfang støder op til. Det tilbud har Lilleskolen desværre ikke ville tage imod.

Penge er ikke alt - meget andet betyder også noget. Ikke desto mindre er indtægten fra Hannebjerg-grunden med til at sikre, at kommunalbestyrelsen bl.a. kan investere i ny daginstitution i Rungsted-området.

Jeg synes, at det lyder interessant, at Glen Madsen mener, at der ligger beregninger, der viser, at det vil være mest økonomisk gunstigt, hvis Hannebjerg-grunden blev solgt i mindre parceller. I det jeg går ud fra, at Glen Madsen fortsat mener, at en væsentlig del af arealet ikke skal bebygges p.g.a. Lilleskolens krav om brugsret, så er jeg meget interesseret i at se de beregninger.

Alt i alt er der mange gode grunde til at vedstå den indgåede salgsaftale - især fordi den på mange måder er til børnenes bedste.

