Preben Carøe, Hørsholm, finder det uacceptabelt, at kommunen ikke samtidig med asfaltering af cykelsti har sørget for at få 'lovliggjort' de ramper på Usserød Kongevej ved Kongevejscentret. Foto: Morten Timm

DEBAT: Handicappede glemmes og cyklister favoriseres

Det kan jo være fint, og jeg har da også selv glæde af det, men det er fuldstændig uacceptabelt, at kommunen ikke samtidig sørger for at få 'lovliggjort' de ramper, der skal sikre handicappede og gangbesværede en sikker færdsel ved overgangen mellem fortov og vej.

Et af argumenterne fra administrationen var, at det for nogle af ramperne vil kræve en større ændring, men det kan ikke være de handicappede, der skal betale prisen for manglende rettidig omhu.

Når jeg samtidig kan læse, at der fremrykkes cykelstiprojekter for millioner af kroner, herunder 0,5 mio. til forbedring af cykelstiovergange, 5 millioner til ca. 400 meter cykelsti til Sjælsølund Sportsefterskole, 0,8 millioner til flere overdækkede cykelparkeringspladser og 3 millioner til for tredje gang at ombygge den håbløse overgang ved Midtpunktet/Q8, kan jeg konkludere, at tilgængeligheden for handicappede og gangbesværede er et ikke-prioriteret område for kommunen.