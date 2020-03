Michael Esmann, formand for Idrætsrådet, mener, at det er idrættens tur til at få opgraderet og udvidet faciliteterne. Foto: Arkivfoto, Ugebladet

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Grib muligheden og igangsæt idrætsbyggeri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Grib muligheden og igangsæt idrætsbyggeri

Af Michael Esmann, formand for Idrætsrådet i Hørsholm:

Debat Ugebladet Hørsholm - 30. marts 2020 kl. 11:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære Kommunalbestyrelse.

På vegne af Idrætsrådet opfordrer jeg kommunalbestyrelsen til at gribe muligheden til at få igangsat byggeriet af klubhuset til udendørsidrætten og den dobbelthal, idrætten har bedt om siden år 2000, da Idrætrådet blev dannet.

Læs også: Genbrugspladser åbner igen for private

Vi er bevidst om, at byggerierne er et stykke tid nede af tidslinien, men nu ser det ud til, at vore ønsker kan opfyldes, hvis de damer og herrer kan blive enige om at gøre alvor af de mange pæne ord gennem mange, mange år.

Idrætten har overlevet og leveret trods hårde betingelser med besparelser, oversvømmelser, brand og økonomiske kriser. Nu må det være vores tur til at få opgraderet og udvidet faciliteterne.

Ikke bare de traditionelle idrætsforeninger, men også skolerne, senioridrætten og Hørsholms indbyggere i almindelighed har nu mulighed for at få idrætsfaciliteter, som rækker langt ud i fremtiden, måske ikke de næste 60 år, som den 'gamle' Hørsholmhal nærmer sig, men en anseelig årrække.

Få nu sat fart på og få realiseret planerne, så vi fremover kan have faciliteter, som er tidsvarende og relevante. Idrætsforeningerne kan så love, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at bringe pokaler til byen.

Idrætsrådet og de to brugergrupper, som er involveret omkring klubhus- og halbyggeri, er klar til arbejdet og glæder sig over, at realiseringen af vores mange gange fremsatte ønsker, har fået hjælp udefra.

Grib nu 'bolden' og lad os komme i gang.

relaterede artikler

Slotved: Vi kommer til at lave investeringer og renoveringer 27. marts 2020 kl. 09:54