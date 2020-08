Venstres kommunalbestyrelsesmedlemmer Fritz Reuther og Anne Ehrenreich. Foto: Morten Timm

DEBAT: Glæde over begrænsning af byggeri ved Kokkedal station

Anne Ehrenreich og Fritz Reuther (V), medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Debat Ugebladet Hørsholm - 27. august 2020

I Venstre glæder vi os over, at Hørsholm Kommune tilsyneladende vil begrænse byggeriet ved Kokkedal station. Det foreslog vi ved første behandlingen af sagen i juni måned, hvor vores ønske desværre blev stemt ned i Miljø- og planlægningsudvalget (MPU). Men flertallet har så alligevel lyttet til vores ønsker siden, at vi nu får fremlagt et nyt forslag til behandling? Og siden at Charlotte Kirchheiner nu giver udtryk for, at Konservative alligevel ikke støttede det forslag, som de stemte for på mødet i Miljø- og planlægningsudvalget den 16. juni 2020.

Af det fremlagte forslag til behandling på mødet i Miljø- og planlægningsudvalget den 27. august 2020 kan vi ikke se, på hvilken måde det reviderede forslag adskiller sig fra det forslag, som blev behandlet i juni, herunder hvor meget forslaget er blevet begrænset i forhold til det første forslag.

Vi kan imidlertid stadig se, at det er planen, at der skal være detailhandel ved stationen - og at der skal være et parkeringshus. Det ser også ud til, at parkeringsnormen begrænses.

Fra Venstres side mener vi fortsat, at et p-hus ikke bidrager til et tryghedsskabende miljø, og finder ikke, at der er behov for en ny dagligvarebutik i området, idet dagligvarehandlen bør koncentreres i bymidten.

Vi lægger stor vægt på, at antallet af p-pladser i området øges for at fremme anvendelsen af Kystbanen og busser til pendling.

Vi ser frem til drøftelsen af det reviderede forslag og håber, at der forinden bliver skabt klarhed over de foreslåede ændringer både for politikere og for borgerne i området.

