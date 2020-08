DEBAT: Fugle på taget eller i hånden?

Hørsholm Kommune er mere eller mindre involveret i mange byudviklings-projekter: PH-Parken, Hannebjerg, Fritidshuset, det tidligere rådhus, den tidligere politistation, Kokkedal stationsområde og andre. For nylig har kommunen oplyst, at projekterne i PH-Parken (tidligere Usserød Sygehus) er sat på pause.

Hvilken betydning har udsigterne for disse projekter for kommunens økonomi for 2021 og følgende år?