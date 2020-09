DEBAT: Fornuftig model for udbud af Fritidshuset

Vi glæder os over, at resultatet af den lange proces er blevet, at det er den lille model, som vi som eneste parti støttede i marts, som hele kommunalbestyrelsen nu har godkendt. Og det er nøjagtig tre år efter, at debatten om Ulvemosehuset og Fritidshusets fremtid var det dominerende tema i slutspurten af valgkampen i 2017.