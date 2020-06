Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Forkastet grundet koteletgrund og alder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Af Lise Mitchell, Møllevej 13A, Hørsholm:

Debat Ugebladet Hørsholm - 23. juni 2020

Da jeg fandt ud af, at vi i Hørsholm skulle til at sortere affald, blev jeg rigtig glad.

For omkring 50 år siden boede jeg i Californien og der sorterede man affald i 20-25 forskellige containere, hvilket jeg syntes var en super god idé. Så endelig sker det her i min kommune - hurra!

Jeg fik hjælp til at rykke mine to originale stativer (beregnet til papirsposer) sådan, at de nye containere på hjul, kunne stå på rad og række - der hvor skraldestativerne havde stået.

Alt var fint, indtil jeg fik at vide, at siden jeg boede på en koteletgrund, skulle jeg selv køre containerne ud på koteletbenet. Eller få en havearkitekt til at omlægge min forhave, sådan at containerne stod meget tæt ved koteletbenet - altså ved min indkørsel.

Jeg er midt i halvfjerdserne, har spist en del kortison grundet muskelgigt og begge mine ankler har været brækket.

Jeg er simpelthen ikke i stand til at bakse rundt med disse store containere.

Efter en del korrespondance med en såkaldt "affaldsplanlægger" i kommunen - kom den unge affaldsplanlægger på besøg hos mig - for ved selvsyn at konstatere, at der faktisk ikke var steder at stille de nye beholderen (andet end der hvor det står). Hun skrev efterfølgende dette notat:

- Vi kiggede på adgangsvejen sammen og fandt ikke et sted som lever op til adgangskravene i gældende regulativ, uden ændringer på grunden, ændringer der vil være forbundet med udgifter for grundejer.

- Som aftalt afbestiller jeg dine beholdere, og de vil blive afhentet i uge 29. Jeg går videre med de klagepunkter du fremlagde på vores møde.

Så det var det - jeg har nu brugt tid og penge på dette ellers så glædelige projekt - til ingen verdens nytte for nu er jeg 'smidt ud'!

Det undrer mig så meget, at renovationsmedarbejderne, uden at kny, har båret mine affaldssække ud på ryggen i 20-25 år - men nu siger arbejdstilsynet, at medarbejderne ikke må trille dem med hjul ud ad samme rute - medens mine affaldssække fortsat bæres ud på ryggen. Er det bare mig - eller er den en grad af manglende logik her?

I øvrigt fornemmede jeg på affaldsplanlæggeren, at jeg vist ikke var den eneste ældre borger i kommunen, for hvem det ikke var muligt at leve op til de krav der stilles - hvis man vil deltage i at redde vores jord.

Så trist!

