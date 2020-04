Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Flertallet har ikke patent på gode løsninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Flertallet har ikke patent på gode løsninger

Af Ann Ehrenreich og Ann Lindhardt (V), medlemmer af kommunalbestyrelsen:

Debat Ugebladet Hørsholm - 11. april 2020 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nadja Hageskov kommer langt omkring i sit svar til Venstre om flertallets brug af overskuddet fra vintervedligeholdelse til Karen Blixens soveværelse, men desværre i en kedelig retorik.

Sagen viser, at Venstre allerede i 2019 havde et reelt fornuftigt forslag, som godt kunne bruges. Men i 2019 blev Venstres forslag om at bruge det overskydende beløb til badevandsanalysen afvist af flertallet. Ikke som Nadja skriver på grund af budgetsituationen, men på grund af frygt for om budgettet til vintervedligeholdelsen kunne dække udgifterne den kommende vinter. Det var svaret i Miljø- og Planudvalget.

Dermed blev badevandsanalysen foreløbigt forsinket mindst et år. Men i 2020 kunne disse midler så pludselig godt bruges til finansiering af andre udgifter, selvom situationen er helt parallel til situationen i 2019.

I forhold til badevandsundersøgelsen er vi glade for, at der nu er fundet penge til det ved at opgive udviklingen af kommunens strandgrund. Restbeløbet tages fra plejeplanen for Kokkedalskoven.

Såfremt Venstre skulle have bestemt, ville vi hellere have taget restbeløbet fra vintervedligeholdelsen, da vi finder det vigtigt at gennemføre den aftalte vedligeholdelse af Kokkedalskoven. Men vi kan godt leve med løsningen og tilsluttede os den i Miljø- og Planudvalget.

At kommunalbestyrelsens partier ikke kan tillade sige at have forskellige holdninger uden at blive mødt med sure bemærkninger, fordi man bliver udfordret med andre konstruktive løsninger, det er simpelthen ikke godt nok i 2020.

Vi synes, at vi skylder borgerne at tale politik og finde visionære politiske løsninger, der tjener byens borgere og vores økonomi, uden at blive mødt med sådanne beskyldninger. Det ville gavne byen, såfremt flertallet ville have været mere åbne over for vores forslag i 2019, end I var i lyset af, at I året efter godt selv kunne bruge forslaget.

Fortællingen om at Venstre ikke vil finde fælles løsninger, ved alle jo godt ikke har nogen gang på jorden. Diskussionen handler ikke om flertal versus opposition, men om respekt og ordentlighed over for hinandens forslag.

