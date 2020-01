DEBAT: Flere mangler ved Midtpunkts parkering

Der er lige indført kameraregistrering ved parkering ved Hørsholm Midtpunkt. Det er sikkert godt, men det betyder, at vi nu (igen) skal være opmærksomme på, hvor længe vi har parkeret. Det er skidt.

Man kan aktivere betaling ved udkørsel med Easy Park, men kun manuelt ved at taste områdekoden ind, når man er kørt ind på p-pladsen (og kameraet har registreret nummerpladen). Alligevel er Hørsholm Midtpunkt ikke med på Easy Parks liste (på hjemmesiden) over steder, hvor denne manuelle metode kan bruges. Det er en mangel.

Værre er det, at man skal huske at gøre det. Det er nemt at glemme. Det er derfor en endnu større mangel, at det ikke er automatiseret, når nu de nødvendige data allerede er indsamlet.

Jeg antager, at automatisering hænger på aftaler mellem de involverede parter og samkøring af data, men jeg synes, det haster. Det gjorde den nye parkeringsordning derimod ikke; det er meget, meget længe siden, jeg ikke har kunnet finde en parkeringsplads ved Midtpunkt.

Jeg er klar over, at automatisk betaling er mulig, hvis man opretter en (betalings-) profil hos mitcp.dk, men hvor mange steder skal man efterhånden oprette en profil? Personligt har jeg nu over 200! Der er al mulig grund til at begrænse det, særligt når der er knyttet automatiske betalingsprocedurer til profilen. Så det gør jeg ikke.

Den brochure, der udleveres ved Midtpunkt, nævner ikke muligheden for automatisk betaling. Det gør Midtpunkts hjemmeside heller ikke. Det er en mangel.

Hørsholm Midtpunkt burde have sikret sig, at de foreliggende muligheder for automatisk betaling var udnyttet og på plads, inden man satte systemet i drift. Det er, om ikke en mangel, så dog mangel på rettidig omhu.

Selve afgiften for parkering ud over to timer har jeg ikke noget imod, men det burde kun gælde i forretningernes åbningstid, så man f. eks. kan benytte parkeringsanlægget gratis i forbindelse med en forestilling i Trommen.