"Jeg håber, City Parkering får vendt deres fotoceller og ikke kræver strafafgift, fordi man benytter ind- og udkørselsforholdene til Hørsholm Midtpunkt til at parkere i kælderen," skriver Annelise Thorup.

DEBAT: Fik p-bøde uden for Midtpunkts område

Af Annelise Thorup Slotsdalen 67, Hørsholm:

Debat Ugebladet Hørsholm - 13. august 2020 kl. 08:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 5. august 2020 modtog jeg brev om, at jeg den 5. juli (søndag) 2020 i tidsrummet kl. 16.39 til 19.50 havde parkeret i Hørsholm Midtpunkt uden at betale for parkeringen.

Min 'efterforskning' samme dag den 5. august førte til, at jeg 5. juli havde været i biografen (Trommen) og efterfølgende spist på en restaurant i Gågaden. Videre fandt jeg frem til, at de med brevet af 5. august medfølgende fotos af min bil, var taget under i ind- og udkørslen til Hørsholm Midtpunkt, men ikke, hvor jeg havde parkeret.

Når jeg frekventerer Trommen, Gågaden med videre parkerer jeg altid (hvis det er muligt) i parkeringskælderen, hvilket jeg også gjorde, den pågældende dag. (Vi var to i biografen).

Det dokumenteres af, at de omhandlede fotos viser, at belægningsstenene er identisk med parkeringskælderen, hvor bilen var parkeret, og hvor City Parkerings regler ikke gælder.

Parkeringsbåsene i Hørsholm Midtpunkt har i øvrigt en hel anden belægning.

Den 10. august 2020 har jeg efter at have gjort indsigelse modtaget mail om, at City Parkering pr. kulance eftergiver afgiften på 835 kr.

Men en kulanceeftergivelse gives kun, hvis der kunne være krævet betaling, men ikke gør det. I mit tilfælde er det opkrævede beløb uberettiget og fuldstændig forkert.

Jeg håber City Parkering får vendt deres fotoceller, så de svarer til den faktiske parkering, og ikke kræver strafafgift, fordi man benytter ind- og udkørselsforholdene til Hørsholm Midtpunkt til at parkere i kælderen.

Hørsholm Midtpunkt er underrettet om denne ubehagelige sag.

