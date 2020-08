Anders Kinnerup er chokeret over spareforslag på Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm. Arkivfoto

DEBAT: Farvel til foreningsliv og frivillighed - jeg er chokeret

Et forslag i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021-2024 lægger op til en altødelæggende besparelse på Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm på i alt 434.000 kroner.

Ved de ikke i det politiske og administrative, at hele frivilligheds tanken er et enormt aktiv for alle i en kommune?