DEBAT: Farlige forhold på Vestre Banesti

Så smal at to modkørende cyklister kun lige kan passere hinanden. Konsekvensen af et cykelhjul der kommer bare én centimeter for langt ud i siden er uhyggelig at tænke på. Læg dertil at både grene fra hække, træer og tornebærende vækster hænger i øjenhøjde ind over stien, hvilket kun gør det endnu mere risikabelt færdes på stien.