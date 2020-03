DFs byrådsmedlem Glen Madsen mener, at han har en andel i, at der nu er mere rengøring til Hørsholms ældre borgere. Foto: Presse

DEBAT: Færre nullermænd og lidt mere værdighed takket være DF

Af Glen Madsen (DF), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

02. marts 2020

Kommunalbestyrelsen har besluttet at ændre rengøringsfrekvensen hos de borgere, der er visiteret til rengøring, fra hver tredje til hver anden uge. Uden Dansk Folkeparti var muligheden slet ikke kommet på bordet.

Ældre borgere, der er visiteret til at få hjælp til rengøring, har i Hørsholm i lang tid måtte se nullermændene og støvet på møblerne hobe sig op i hele tre uger, førend de kunne se frem til de næste 45 minutters rengøring. Det har ikke været en værdig måde at behandle de ældre med et plejebehov på.

Ældres vilkår og livskvalitet er en absolut mærkesag for Dansk Folkeparti. Derfor stillede vi, som optakt til sidste års budget, spørgsmål om, hvilken udgift, der ville være forbundet med at opnormere rengøringsfrekvensen for de visiterede ældre fra hver tredje til hver anden uge?

Ligesom vi spurgte ind til udgiften ved at give de ældre mulighed for bad fem gange om ugen i stedet for det ene bad, de har ret til nu.

Svaret var en udgift på 1,4 millioner kroner for hvert forslag.

I Dansk Folkepartis øjne er det en meget beskeden udgift for to så markante kvalitetsmæssige forbedringer til nogle af de borgere, der har det allerstørste behov for hjælp. Derfor var der i Dansk Folkepartis budget naturligvis afsat penge til begge forbedringer. Ligesom der i øvrigt også var afsat penge til syv ekstra SOSU-stillinger på kommunens plejecentre. Buskørsel til beboerne. Samt planlægningsskærme til glæde og gavn for både de ældre og personalet.

Opnormeringen af rengøring havde altså ikke set dagens lys uden Dansk Folkeparti. Når det så er sagt, så skal de øvrige partier have ros for - for en gangs skyld - at rette fokus en smule på velfærd til de ældre.

Dansk Folkeparti har hidtil været det eneste parti i Hørsholm, der har talt de ældres sag.

Deraf - og fordi dette for forligspartierne var en gratis omgang (midlerne er omprioriteret i allerede eksisterende puljer) - har jeg en berettiget tvivl, om denne beslutning varsler en ny tid, hvor hele kommunalbestyrelsen reelt begynder at løfte vilkårene og livskvaliteten for de ældre?

Eller om de ældres bedste fremover stadig kun er hjerteblod for Dansk Folkeparti?

I Dansk Folkeparti finder vi det på ingen måde rimeligt, at de ældre står bagerst i køen. Vi mener, de burde stå forrest!

