Det var sådan her Athena Partners forestillede sig boligerne ved Bakkehusene skulle tage sig ud. Foto: Illustration: Athena Partners

DEBAT: Et partsindlæg fra et par dårlige tabere

Af Preben Carøe, Ringvej 24, Hørsholm:

Debat Ugebladet Hørsholm - 05. juni 2020 kl. 06:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I denne uges udgave af Ugebladet bringes der et interview med Kristin Arendt (KA) og hendes projektmagerkollega Joacim Bruus-Jensen(JB). KA var indtil for nylig ansat som Development Director i Athena, men arbejder nu som konsulent.

Hendes "analyse", skal derfor ses i lyset af, at KAs indkomst er meget afhængig af at hendes projekter realiseres, og at KA er tidligere konservativt medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse(KB) og formand for MPU (Miljø- og planlægningsudvalget, red.)

Jeg ser det snarere som et partsindlæg fra et par dårlige tabere.

I "analysen" glemmer KA behændigt, at det ikke kun var Christianshusgrunden men også grunden foran Bakkehusene, der af KA/JB blev forsøgt "udviklet" til at rumme flere hundrede boliger gemt bag en op til 8 meter høj støjmur, på jord der i Kommuneplanen var udlagt til landbrug og erhverv.

Hvem der har sanktioneret at JB kunne bruge administrations ressourcer og afholde borgermøder for at forsøge at udvikle dette ikke politisk prioriterede projekt har jeg trods flere forespørgsler aldrig fået svar på. Indtil andet er fremlagt, antager jeg at KA - der på det tidspunkt var formand form MPU - og JB arbejdede sammen om projektet, og det er dokumenteret, at dette fortsatte under KA's betalte orlov fra KB.

Efterhånden, som det blev åbenlyst for KA og JB, at projektet mødte meget modstand fra beboerne, forsøgte JB at lægge pres på ledelsen i grundejerforeningerne, og det i en sådan grad, at det nærmede sig chikane.

Helt galt gik det, da KA i desperation over at modstanden var så stor, omgik sandheden ved at påstå at grunden foran Bakkehusene allerede var solgt og at beboerne derfor kunne opgive kampen.

Ad flere omgange forsøgte borgmesteren også at overtale beboerne til at nikke ja til projektet, men opgav så pludselig.

Mon der er nogen, der har hvisket ham i øret at det ville være for påfaldende at fortsætte kampen, også set i lyset af at grunden skulle ændre status fra landzone til byzone, og dermed resultere i en god gevinst til boet efter en god konservativ støtte.

At interviewet slutter med en slet skjult trussel fra JB, siger jo alt om én, der ifølge CVR har adskillige konkurser og tvangsopløsninger på CV'et. Pas på Fredensborg!!

Hvem i Hørsholm Kommune er det i øvrigt at JB har en "god dialog" med?

