Personligt har Enhedslistens Torben Kjær gode oplevelser med Gentofte som med andre hospitaler. Han mener dog, at der er væsentlige forskelle. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Ensidig debat om hospitaler

Af Torben Kjær (EL), medlem af Regionsrådet i Region Hovedstaden:

Debat Ugebladet Hørsholm - 29. maj 2020 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er interessant så ensidig holdning Venstre ved Anne Ehrenreich har om Hørsholm Kommunes tilknytning til hospital, hvor Gentofte er hendes foretrukne valg.

Enig, alle vore hospitaler yder en fantastisk indsats, og personligt har jeg også gode oplevelser med Gentofte som med andre hospitaler. Der er dog væsentlige forskelle.

I det nye akuthus på Herlev, der snart tages i brug, og i det kommende hospital i Hillerød bliver enestuer med eget stort toilet/bad, der er større end to-sengsstuerne på Gentofte, hvor fire personer må deles om ét toilet/bad som i gamle lejligheder.

Ved en akut indlæggelse på Gentofte i januar for fem år siden lå jeg med hue og halstørklæde for ikke at blive syg op til operationen en uge senere, lå med fire forskellige medpatienter og måtte på et tidspunkt tage dyne og pude med ind i opholdsrummet og sætte stole sammen for at få en smule søvn.

Personalet var perfekt, vi klarer tingene uanset de fysiske rammer, og borgere må foretrække det hospital, de vil, men hvis jeg personligt kan vælge, vil jeg til enhver tid vælge et af de nye hospitaler. Der er så den mulighed at omlægge aktiviteter på Herlev-Gentofte Hospital og få frigivet plads til enestuer på Gentofte og skabe mere moderne rammer, der også vil være til gavn for personalet.

Vi bør kæmpe for det optimale hospital i Hillerød, hvor det allerede i 2016 blev vist, at 92 enestuer kan tilbygges senere, hvis der er behov for det.

Foreløbigt viser analyse, at der vil være brug for 46 ekstra stuer, og det kunne vi kæmpe for finansiering til.

