Svend Erik Christiansen (S), mener, at det er nødvendigt med skattestigning i Hørsholm for ikke at forringe den offentlige service.

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Endelig får vi den skatteforhøjelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Endelig får vi den skatteforhøjelse

Af Svend Erik Christiansen (S) medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Debat Ugebladet Hørsholm - 09. september 2020 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal på 13 ud af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer er blevet enige om at forhandle et budget ud fra, at der skal en skatteforhøjelse til for at få budgettet til at hænge sammen.

Socialdemokratiet har nu i tre år, hvert eneste år, foreslået en skatteforhøjelse, endelig ser det ud til at lykkes.

Grunden til at vi har foreslået en skatteforhøjelse, er, at den offentlige service i Hørsholm samlet set er blevet forringet hvert eneste år, med det resultat, at vi kunne imødese at vores skoler, plejehjem og øvrige offentlige service kunne ende med, at blive alt for ringe.

Alle borgere bør kunne forvente en offentlig service der mindst er middel eller gerne er over middel.

I år fik Hørsholm en ekstraregning på 9 millioner om året bl.a. til udligning. Hvis kommunen skulle betale denne ekstraregning via offentlige besparelser, ville kommunens offentlige service falde voldsomt.

Det vil kunne mærkes for alle, og det har borgerne ikke fortjent.

Hørsholm kommune har den femte laveste skatteprocent i hele landet. Efter en skattestigning bliver vi måske den ottende laveste, så mon ikke det går.

Vi taler stadig om skattestigning pr. borger, der svarer til en flaske rødvin mindre om måneden.

De partier, der ikke er med i budgetforhandlingerne, er desværre helt urealistiske. De taler stadig om fugle på taget - at man bare ved at gennemgå budgettet en gang til, vil kunne finde millioner, og at man sagtens kan spare endnu mere på den offentlige service. Men tro mig, det er uansvarligt.

Det er nemt nok at sidde udenfor og komme med urealistiske besparelser. Det er straks vanskeligere at indgå i konstruktive forhandlinger og påvirke udviklingen, så godt som ens mandater nu forslår, og derefter tage ansvar for kommunens samlede udvikling.

relaterede artikler

Elefanten i rummet blev for stor: Derfor er tre partier ude af budgetforhandlingerne 02. september 2020 kl. 10:35