Lisbet Schmølker, formand for Hørsholm Seniorråd, siger tak for samfundets fællesskab i coronakrisen. PR-foto Foto: Presse

DEBAT: En TAK til fællesskabet

Af Lisbet Schmølker, formand for Hørsholm Seniorråd:

Debat Ugebladet Hørsholm - 17. marts 2020 kl. 07:45 Af formand forHørsholm Seniorråd

TAK til det samfund vi lever i. TAK for at passe så godt på os ældre, og andre udsatte grupper.

"Et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste".

Ja, og vores myndigheder har taget meget alvorlige og radikale midler i brug, som er til stor gene og har store økonomiske konsekvenser for mange private virksomheder, små som store. Og alt dette for ikke mindst at beskytte os ældre.

Den krise, vi står over for, minder os om, hvad der udgør et samfund. Vi er mere end summen af enkeltindivider. Vi er et fælleskab, og vi kan kun klare udfordringen fra covid-19 ved at stå sammen.

Vi har kompetente og handlekraftige myndigheder. Vores stærke sundhedsvæsen og plejesektor har dedikerede og professionelle medarbejdere.

Vi har medborgere, som har høj tillid til hinanden og til landets myndigheder. Vi har sociale netværk, familie, venner og naboer og mange frivillige hjælpere, som vil løfte og hjælpe os igennem denne svære og helt uvante periode.

Lige nu mærker vi helt konkret, hvordan vores handlinger kan påvirke andre menneskers liv, hvor vi hver især bærer et ansvar.

Tiden er til at tænke sig godt om og gribe enhver mulighed for at hjælpe til.

Lad os gøre det rigtige. Sammen.

