Venstres Ann Lindhardt håber, at 'Hørsholm Natten' kan stables på benene allerede her i 2020. Her fra en af de tidligere kulturdage på Ridebanen. Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: En 'Kulturnat' til Hørsholm - allerede i 2020? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: En 'Kulturnat' til Hørsholm - allerede i 2020?

Af Ann Lindhardt (V), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Debat Ugebladet Hørsholm - 28. maj 2020 kl. 08:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hørsholm står som resten af Danmark i en helt speciel situation på grund af corona-nedlukninger og er også omfattet af diverse aflysninger af planlagte events og arrangementer.

Hørsholm Kommune har været nødsaget til at aflyse den planlagte Sankt Hans event og Kulturdag 2020 på grund af covid-situationen. Det betyder helt konkret, at der skal tænkes kulturalternativer ved anvendelse af restmidler fra de to aflyste arrangementer.

På det kommende udvalgsmøde i Sport-, fritid- og kulturudvalget er en 'kulturnat' i form af "Hørsholm Natten" på dagsordenen.

Venstre kom med forslaget 'Hørsholm Natten' i 2019, og nu viser det sig, at 2020 allerede kan blive året, hvor det kan blive en realitet på grund af restmidler. En kulturnat i Hørsholm kunne være en begivenhed, hvor hele byens kulturliv og foreningsliv smelter sammen med handelslivet og åbner sig til glæde og inspiration for os alle. F.eks. en aften hvor museer, kirker, virksomheder, foreninger, forretninger og offentlige myndigheder i byen går sammen om at stimulere kulturlivet med en bred vifte af aktiviteter for alle aldersklasser og åbent hus mange steder.

København og Hillerød er bare nogle af de byer, der med stor succes afholder en kulturnat i deres by. Kendetegnet og fællesnævner for begge byer er, at det bl.a. er frivillige foreninger der er en stor del af arrangementet, men alle bakker op.

Kultur binder os sammen og er en del af vores hverdag. En kulturnat kan skabe synergi mellem borgere, foreninger, kulturinstitutioner, handelslivet, kommunen og andre aktører om at skabe et kulturliv, der udvikler fællesskaber.

'Hørsholm natten' vil kunne ramme puls, sjæl og samarbejde.

Vi glæder os over, at forslaget er kommet på dagsordenen allerede her i 2020, og vi ser frem til drøftelsen i Sport-, fritid- og kulturudvalget og håber på bred politisk opbakning.

relaterede artikler

Hørsholm aflyser både Sankt Hans og Kulturdagen 24. april 2020 kl. 13:37