DEBAT: Det er nu, vi skal vise, hvad Hørsholm kan

Alle os, der bor i Hørsholm, kan støtte op ved at handle i Hørsholm, bruge håndværkere her og i det hele taget støtte erhvervslivet. Hvis vi gør det, hjælper vi os selv.

Der ligger et færdigt projekt på et friplejehjem, som kan opføres på Ved Klædebo. Her mangler blot en byggetilladelse, og her kan kommunen i den nuværende situation være behjælpelig, så der hurtigt sættes noget i gang. Et sådan friplejehjem belaster ikke kommunens økonomi, men vil være med til at sætte gang i hjulene.