Der kom aldrig et dobbelthus på Hulsøvang 20 - og Steen Hansen er meget betænkelig ved, at kommunen sætter hælene i over for dobbelthusene med den ny lokalplan 173 for Rungsted. Foto: Fred Jacobsen

DEBAT: Det er de store kasser og Hulsøvang der spøger

Af Steen Hansen, Bolbrovej 48B, Rungsted Kyst:

Debat Ugebladet Hørsholm - 16. juli 2020 kl. 06:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forslaget til ny lokalplan for det nordlige Rungsted (L173) indeholder opsigtsvækkende læsning!

Forslaget sætter reelt en stopper for muligheden for dobbelthuse i området!

Reglerne i den nuværende byplan nr. 6 giver ret til "højst 2 selvstændige lejligheder". Den nye regel siger, at denne mulighed kun kan anvendes, hvis den pågældende grund er over 1.600 m2. Altså en voldsom indskrænkning i ejendomsretten.

Og nu kommer det helt groteske. I den første nye lokalplan (L173) er der 1 - skriver én - grund på mellem 1.600 og 2.000 m2, som kan anvende denne regel - ud af knap 200 grunde.

Symbolpolitik Så må jeg sige symbolpolitik!

Det er igen "de store kasser" og "Hulsøvang-sagen" som spøger, hvor kommunen for at få "ro på" besluttede sig for at indføre et midlertidigt stop for dobbelthuse. Det er det stop, man nu de facto gør permanent.

Urimeligt Det er ikke rimeligt!

Hvis man vil vaske symbolpolitikken af sig skal grænsen i hvert fald ned på 1.400 m2 - en grænse kommunen selv bruger i anden sammenhæng. Der er i alt i planområdet 1.422 grunde. Godt 200 af disse er mellem 1.400 og 2.000 m2. Under halvdelen må forventes at udnytte muligheden - altså under 100 grunde - svarende til noget under 10% af grundene i området. Det er der rigeligt plads til.

Hvorfor er det vigtigt at bevare denne mulighed? Det er det af 2 årsager: Fordi ejendomsskatterne på store grunde efterhånden er meget høje, og derfor vil det også på længere sigt være attraktivt, hvis man kan dele skatten med andre - og fordi det samtidig (om end i beskedent omfang) åbner op for andre, ikke mindst yngre familier. Det giver diversitet og en tiltrængt, bredere ejerkreds.

Bemærk i øvrigt, at et dobbelthus ikke kan blive større end et enfamiliehus. Dobbelthuse giver derfor ikke nogen "bygningsfortætning". Eks.: En grund på 1.400 m2. Der må bygges højst 30 % (er mit forslag). Det giver 420 m2 i alt. Delt med 2: 210 m2 til hver familie - og halv ejendomsskat.

Så jeg appellerer til politisk fremsyn, mod og fornuft.