DEBAT: Det er afgørende, hvordan mennesker vil benytte byggeriet

I den henseende er arkitekt Gert Edstrands indlæg om Kokkedal Station i Ugebladet den 1.juli forbilledligt. Her gør han opmærksom på, at dette projekt - uden konkurrence og uden kvalificeret bygherrerådgivning - er utilgiveligt.

Om bydelsprojekter skal det anbefales, at guldgruben "Livet mellem husene" af arkitekt Jan Gehl, bliver pligtlæsning for alle byrådsmedlemmer i de to kommuner. Gehl skriver bl.a. at meget forenklet kan aktiviteterne i de offentlige rum opdeles i tre kategorier, der stiller meget forskellige krav til de fysiske vilkår: De nødvendige aktiviteter, de valgfrie aktiviteter og de sociale aktiviteter.