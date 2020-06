Thorkild Gruelund, SocialKonservative, forklarer, hvorfor det er nødvendig med borgermøder. Foto: Fred Jacobsen

DEBAT: Derfor borgermøde om nyt mastodontbyggeri

Af Thorkild Gruelund (SK), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Af Thorkild Gruelund (SK), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Debat Ugebladet Hørsholm - 02. juni 2020

Et flertal, på seneste kommunalbestyrelsesmøde, nedstemte et forslag om at gennemføre et fysisk borgermøde om udviklingsplanen for Kokkedal Station. Vi taler om et mastodontbyggeri - en hel ny bydel.

Forslaget indeholder et friplejehjem, som haster at få bygget.

Samtidig med opførelse af plejehjemmet, skal vi acceptere kæmpe P-hus, kæmpe dagligvarebutik, mængder af boliger. En forandring af hele stationsområdet, som mange år, ja nok mere end 100 år frem, vil påvirke naboers herlighedsværdier.

Uanset om man som nabo bor i lejebolig eller ejerbolig, så taler vi om betragtelige forandringer.

Vi skal udvikle - med respekt for vore værdier. Vi skal, efter min opfattelse, passe på Hørsholm.

Virtuelle høringer udvikler sig med hastige skridt - til det bedre. Men intet er som et borgermøde, hvor borgerne kan se politikerne i øjnene. Stille spørgsmål til fagfolkene og politikerne. Rose og komplimentere politikerne. Buhe ad politikerne.

Ved et borgermøde er der stemning. Engang imellem mere intens end andre gange.

Senest oplevede vi borgermøderne omkring Rungsted Stations område.

Set i bakspejlet er jeg rigtig glad for, at vi ikke ødelagde Rungsted Stations område med et kæmpebyggeri. De fysiske borgermøder havde deres virkning - heldigvis.

Der er stor forskel på håndteringen af udviklingsplaner for Rungsted Station og Kokkedal Station.

Rungsted Station var en del af valgkampen tilbage i 2017. Det var Kokkedal Station ikke. Derfor er borgerinddragelse omkring udviklingsplanerne for området særligt vigtigt. Alternativ at kommunalbestyrelsen dæmper sin planer til kun at omfatte plejehjemmet.

Jeg beklager, at kollegaer som borgmester Morten Slotved, Radikale Henrik Klitgaard og Socialdemokraten Niels Lundshøj ikke ønskede at møde borgerne "face to face". Sidstnævnte gode Socialdemokrat gjorde nærmest nar ad mit forslag.

Kære kollegaer! Vi har ikke haft nogen debat med borgerne om Kokkedal Stationsområde. I vores vedtagne "Kommuneplan 2017-29" tales om, ændringer skal ske: Under hensyntagen til de landskabelige, arkitektoniske og kulturhistoriske interesser.

Intet om ny bydel. Intet om mastodont byggerier

Store forsinkelser for byggerierne både ved Hannebjerg og PH Park. En tættere og mere reel dialog med borgerne kunne formentligt have forhindret de forsinkelser.

Jeg er valgt til at gøre mit bedste og vise respekt for de borgere, som allerede bor i Hørsholm Kommune.

