Kokkedal Golfklub disponerer over et kæmpemæssigt rekreativt areal, men hele golfbanearealet er ejet af Hørsholm kommune og golfklubben betaler ikke en krone i leje og har ikke betalt i mere end 30 år, skriver Ole Christensen.

DEBAT: Der er flere steder 'at hente' penge, hr. viceborgmester

I seneste udgave af Ugebladet (26.02.20) er viceborgmester Henrik Klitgaard citeret for bl.a. følgende: "Men jeg synes det er rimeligt at stille klubberne lige" - og fortsætter – "at der ikke lægges skjul på at der er økonomiske grunde til at foreslå en omlægning af tilskuddene (til ketchersporten)."