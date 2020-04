Det giver ikke mening, at Hørsholms borgere skal afskæres fra at bruge Hillerøds nye hospital, mener Søren Dalager i modsætning til Anne Ehrenreich (V). Foto: Illustration: Herzog & de Meuron - Vilhelm Lauritzen Arkitekter

DEBAT: Dårlig idé, Anne Ehrenreich!

Af Søren Dalager, Nygårdsvænget 22, Hørsholm:

Debat Ugebladet Hørsholm - 06. april 2020

Kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlem Anne Ehrenreich er en af de flittigste debattører her i Ugebladet. Der skal helst være to indlæg hver uge. Men til Ugebladet for 4. marts må hun åbenbart være løbet tør for nyt stof.

I hvert fald er hendes indlæg på side 22: Vi skal sikre sengepladser til alle i Nordsjælland en ordret gentagelse af hendes indlæg i Frederiksborg Amts Avis 8. februar.

Jeg har i Amts Avisen 13. og 26. februar givet udtryk for min forundring over, at et medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse kan få sig selv til at foreslå, at den omstændighed, at Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) bliver bygget for småt, skal løses ved, at lige netop Hørsholms borgere skal flyttes fra det moderne hospital med lutter enestuer til ældre faciliteter på Gentofte-Herlev Hospital.

Hun hævder til støtte for dette synspunkt, at Gentofte ligger rent transportmæssigt bedre for borgerne i Hørsholm end NHN, hvilket jeg i mine to indlæg klart har bestridt som værende usandt. Tænk bare på, hvor meget længere tid, det vil tage kl. 8 om morgenen at skulle køre til Gentofte ad den overfyldte motorvej fremfor at køre mod trafikken ad Isterødvejen til Hillerød.

Disse betragtninger har ikke gjort indtryk på Anne Ehrenreich, som i Amts Avisen d. 29. februar fastholder den urigtige påstand, om at Gentofte hospital ligger bedre transportmæssigt for borgerne i Hørsholm end NHN, og hun konkluderer: "Samtidig skaber flytningen af en kommune [Hørsholm] ud af optageområdet [for NHN] bedre plads til borgerne fra de øvrige kommuner. Så jeg [hun] mener, at den løsning vil være win-win for alle parter".

Tilgiv mig, men jeg forstår det simpelthen ikke. For mig at se er det lose-lose: Hvorfor er det en Hørsholmer, der frivilligt giver afkald på de fordele, det nye hospital indebærer?

Hvis andre i Hørsholm mener som jeg, så tag venligst til orde i debatten.