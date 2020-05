Glen Madsen kritiserer flertallet for at fjerne selvbestemmelsesretten for beboere på Hørsholms plejehjem. Arkivfoto: Fred Jacobsen

DEBAT: DF ville bevare klippekortsordningen

Af Glen Madsen (DF), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Debat Ugebladet Hørsholm - 04. maj 2020 kl. 09:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Thorkild Gruelund har helt uforståeligt besluttet at fjerne de beskedne 30 minutters selvbestemmelsesret for beboerne på Hørsholm Kommunes plejehjem samt for borgere, der modtager hjemmepleje.

Det er godt nok en sølle beslutning.

I slutningen af januar skrev jeg efter et møde i Social- og seniorudvalget, et debatindlæg, hvori jeg annoncerede, at førnævnte partier havde i sinde at fjerne klippekortsordningen for borgere, der modtager hjemmepleje. Det blev taget meget ilde op af mine udvalgskollegaer, der i en replik kundgjorde, at jeg foregreb begivenhedernes gang, fordi det slet ikke var sikkert, at der overhovedet ville blive ændret på ordningen.

Nu står vi så tre måneder senere, og efter det seneste kommunalbestyrelsesmøde er det en realitet, at de førnævnte partier - I ved dem, der svinger taktstokken i Hørsholm - ikke bare har fjernet klippekortsordningen for borgere i hjemmeplejen, men også for beboerne på Hørsholms plejehjem.

Hokus pokus! Og væk var de ældres yderst beskedne mulighed for at bestemme over 30 minutters hjælp om ugen...

"Fortællingen", der følger med beslutningen er, at pengene skam bliver på ældreområdet, samt at partierne gerne vil gøre noget ekstra for de borgere, der har det allersværest...

I Dansk Folkeparti er vi meget for at gøre noget ekstra for de af Hørsholms borgere, der har det allersværest. Men det skal ikke finansieres af deres egen selvbestemmelsesmulighed på 30 minutters hjælp om ugen. Det er altså ikke en værdig behandling af de ældre.

Hvis Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre gerne vil gøre noget ekstra for de ældre, så skulle de - for én gangs skyld - prøve at prioritere bare en lille bitte smule til de ældre i det kommende budget.

Det vil være en interessant forandring

I Dansk Folkeparti ønsker vi mere - ikke mindre og slet ikke ingen selvbestemmelse til ældre.