DEBAT: Charlotte Kirchheiner - hvad er der sket med din integritet?

Her er den pressemeddelelse Hørsholm Kommune udsendte efter møde i Miljø- og planlægningsudvalget 12. december:Arealoverførsler skal fortsat være et aktivt værktøj. Det har Miljø- og Planlægningsudvalget besluttet i dag, den 12. december.Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at det fortsat skal være muligt at opnå en dispensation til en arealoverførsel, hvis det betyder, at størrelse på grunden giver en byggemulighed, som passer ind I området og kommer tættere på den grundtanke, der var med lokalplanen.Hvorfor skal vi smide et værktøj væk?”spørger Charlotte Kirchheiner, næstformand i Miljø- og Planlægningsudvalget, og fortsætter: ”Langt de fleste arealoverførsler giver rigtig god mening, f.eks. når et vejareal, som er blevet til overs, kan give en borger glæde som havejord.”En arealoverførsel er overførsel af et stykke areal fra en eksisterende grund til en anden eksisterende grund. Forskellen fra en udstykning er, at der ikke opstår nye grunde. Typisk bruges arealoverførsler, når der fx skal overføres et stykke vej eller sti til en privat have, hvis det er blevet overflødigt – eller den modsatte vej. Det kan også være én borger som sælger et stykke af haven til sin nabo.Alle grunde i byen har en byggeret, altså en mulighed for at bebygge en vis procentdel af grunden – i praksis kan grundstørrelser dog være for små til at give en passende byggemulighed, og i disse tilfælde kan arealoverførslerne gøre matriklerne store nok til, at ejeren opnår en rimelig byggemulighed.Det er disse sidstnævnte ganske få sager, som fået stor fokus i den seneste tid. De seneste fem år, har der været tre sådanne sager i Hørsholm, altså sager, hvor en ejer får tilført areal gennem en arealoverførsel og derved opnår en rimelig byggemulighed. Der har derudover været seks andre sager om arealoverførsler de seneste fem år, de har alle været i stil med førnævnte eksempel med stien, der bliver nedlagt og, hvor naboen får tilført noget havejord.”Vi skal passe på byen og dens udvikling, og det gør vi bl.a. helt overordnet med lokal- og byplanerne.,” siger Charlotte Kirchheiner ”Ved at bevare arealoverførsler som værktøj, bevarer vi samtidig borgernes mulighed for at bruge deres ejendomsret, og det opfatter jeg som en væsentlig ret, der ikke skal fratages Hørsholms borgere.”