Morten Slotved, borgmester i Hørsholm, giver SFs Louise Zabel svar på, hvordan det går med alle køb- og salgsplanerne. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Byudvikling holder Hørsholm i gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Byudvikling holder Hørsholm i gang

Af Morten Slotved (K), borgmester i Hørsholm:

Debat Ugebladet Hørsholm - 25. august 2020 kl. 15:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Louise Zabel (SF) spørger i et indlæg den 24. august om, hvordan det går med planerne for PH Park, Hannebjerg, Fritidshuset, det tidligere rådhus, den tidligere politistation, Kokkedal stationsområde og andre.

Louise spørger også "Hvilken betydning har udsigterne for disse projekter for kommunens økonomi for 2021 og følgende år?"

Hørsholm Kommune har aldrig sat PH Park på pause. Det er køberne, der har valgt at sætte deres projekter på pause, fordi en nabogrundejerforening har brugt sin legitime ret til at indbringe den godkendte lokalplan til Planklagenævnet.

Desværre har Planklagenævnet hele 12 måneders ventetid på sagsbehandlingen. Jeg forstår godt, at investorer er tilbageholdende med at bruge penge, når et uafhængigt klagenævn skal behandle en sag.

En nabo til projektet på Hannebjerg har lavet søgsmål over for kommunen. Sagen skal behandles i Østre Landsret i slutningen af januar 2021. Såfremt dommen falder ud til kommunens fordel i landsretten, kan vi gå videre med at udstede byggetilladelse mv.

Udbud af Fritidshuset bliver behandlet på kommunalbestyrelsesmødet i september. Det er min umiddelbare forventning, at ejendommen hurtigst muligt derefter bliver sat til salg.

Den tidligere rådhusgrund på Ådalsparkvej er der ikke taget endelig beslutning om, men kommunalbestyrelsen har bedt administrationen om at undersøge mulighederne for salg af grunden. Min vurdering er, at der tages en beslutning om grunden inden årets udgang.

Den tidligere politistation på Hørsholm Allé bliver i dag benyttet af hjemmeplejen. Der er ikke aktuelle planer om at afhænde ejendommen. Kokkedal stationsområde bliver behandlet på september kommunalbestyrelsesmødet, hvor det indstilles, at området udbydes snarest.

Louise spørger til konsekvenserne for kommunens økonomi?

Køb og salg af fast ejendom har selvfølgelig konsekvenser for økonomien. Vi har også en masse forventninger til indholdet i projekterne, så eventuelle indkomster kender vi først til, når ejendommene har været markedsprøvet. Derfor bruger vi det princip, at vi ikke kalkulerer med eventuelle indtægter i budgetterne, før vi har en underskrevet aftale.

Projekterne er alle en del af byens fortsatte positive udvikling, og de er en del af Hørsholm Kommunes strategi om at satse på børneliv, byliv og bæredygtighed.

relaterede artikler

Ny udvikling: Indstiller omstridt parkeringskontrol 21. august 2020 kl. 17:15

Skybrud lukker idrætshaller: Sender stor tak til redningsmænd 21. august 2020 kl. 09:00