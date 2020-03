Venstres Ann Lindhardt og Anne Ehrenreich undrer sig over, hvornår det er muligt at bruge ikke anvendte budgetpenge - og hvornår det ikke er.

DEBAT: Brug af ledige budgetmidler kan åbenbart vendes og drejes

Sidste år foreslog Venstre, at det ikke anvendte budget til vintervedligeholdelse blev anvendt til at gennemføre en badevandsanalyse for at løse badevandsproblemerne syd for Rungsted Havn.