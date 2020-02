Borgmester Slotved - her med bormesterkæde - bliver mindet om, at heller ikke kæden er stærkere end det svageste led. Foto: Morten Timm

DEBAT: Borgmesterkæden er ikke stærkere end det svageste led

Af Preben Carøe, Ringvej 24, Hørsholm:

Debat Ugebladet Hørsholm - 26. februar 2020

Kære Borgmester Slotved, en kæde er ikke stærkere end det svageste led. Dette gælder også din borgermesterkæde, der jo kun kan holdes sammen med et led fra Det Radikale Venstre og tre led fra Socialdemokratiet. Begge disse partier er medunderskrivere af det forståelsesdokument der skaffede socialdemokratiet til magten og som nu har ført til et blodrødt udspil til en ny udlignings ordning.

Med dette in mente kan det undre mig at du i denne sammenhæng freder de repræsentanter for det røde flertal; idet de vel må være de nærmeste til at gå tilbage til deres folketingsgrupper for ad den vej at få lidt retfærdighed i forslaget. I stedet fejer Borgmesteren som svar på Venstres tilbud om en fælles indsats mod den urimelige udligning af bordet med et frontalt angreb på Venstre på områder som intet har med den aktuelle sag at gøre.

Må jeg i øvrigt minde Borgmesteren om, at hans eget parti sad med i den regering der tog beslutning om den i min optik i mange tilfælde tåbelige udflytning af arbejdspladser.

Næh, borgmesteren var mere interesseret i at få hans partifælde og daværende minister til at acceptere at der i Fingerplanen blev givet grønt lys for at etablere et rådhus i bymidten, selvom det generelle krav er at sådanne funktioner skal være stationsnære. Desværre fik han accept fra en grøn og uerfaren minister, hvilket har betydet at borgmesteren nu med alle til rådighed stående midler forfølger sit mål om med borgernes penge at bygge sig et 200-300 millioner kroners monument for eftertiden. Dette er normalt ellers kun noget som egocentriske franske præsidenter gør.

Med “kun” 629 dage til næste kommunalvalg, men 1085 dage til lejemålet på det midlertidige rådhus udløber, kan borgmesterens udfald mod Venstre vel kun tages som udtryk for at panikken begynder at brede sig, hvilket jeg godt kan forstå. Valget om 629 dage kunne jo let gå hen og blive et valg om placering af et nyt rådhus og generelt pengespild.

