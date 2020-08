Venstres spidskandidat Ann Lindhardt sætter spørgsmålstegn ved om der er behov for en skattestigning i Hørsholm.

DEBAT: Borgmesteren taler om skat, men er skattestigning nødvendigt?

Hørsholm stod i kommunens budget 2020-2023 til at betale 615 mio. kr. i 2021, men regningen ende i stedet på 530 mio. kr. Difference - 85 mio kr.

Vi skal have en ambitiøs borgerlig tilgang og passe på borgernes penge og ikke satse på udviklingsprojekter, der ikke giver det tiltænkte plus.

Hvis man overhovedet skal kigge på skatten, skal vores borgere selvfølgelig kunne se en mening med at skulle punge ekstra ud. F.eks. en specifik 'pulje' til målrettede investeringer til børne- og ældreområdet.

Efter et mangeårigt overforbrug på beskæftigelseområdet i Hørsholm, som jeg allerede konstaterede sidste år, håber vi, at andre partier er modne til at rette op og finde de nødvendige besparelser, og i stedet omprioritere skattekroner til byens børn og ældre.