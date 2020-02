DEBAT: Borgmester vil du samarbejde om udligning eller blot råbe i medierne?

Vi har i sidste uge inviteret borgmesteren på kaffe, så vi kunne drøfte nærmere, hvad vi kunne gøre sammen lokalt for at øve indflydelse og sikre et bedre resultat for borgerne i Hørsholm. Borgmesteren har endnu ikke besvaret vores invitation.