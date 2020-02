Artiklen: DEBAT: Borgerne vil beholde bus 150S og have flere aftenafgange

DEBAT: Borgerne vil beholde bus 150S og have flere aftenafgange

Af Anne Ehrenreich (V), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og Regionsrådet for Hovedstaden:

Jeg læser fortsat kommentarer på kommunens hjemmeside fra høringen om Hørsholmstrategien. Heraf kan bl.a. udledes, at mange borgere ønsker at bevare bus 150S og gerne ser, at driften forbedres i aftentimerne fra Gl. Holte, hvor der kun er timedrift efter kl. 21.