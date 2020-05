Niels Lundshøj, formand for Børne- og skoleudvalget, sender på vegne af hele udvalget en kæmpe tak til alle medarbejderne på dagtilbud og skoleområdet. Foto: Lars Dalby Nielsen

DEBAT: Børne- og skoleudvalget i åbent brev: Tusind tak til hverdagens helte

Af Niels Lundshøj (S), udvalgsformand, på vegne af Børne- og skoleudvalget i Hørsholm Kommune:

Tusind tak - er en hilsen vi gerne vil sende til alle medarbejdere i dagtilbud og skoler, samt på familieområdet, sundhedsplejersker, psykologer og medarbejdere i sproghuset.

Ja alle jer, som har ansvaret for vores børn og unge i Hørsholm Kommune.

Først lukkede I Hørsholm ned i rekordfart, fik etableret hjemmeundervisning og sat et nyt sikkerhedsnet op om børn og unge. Så genåbnede I for de mindste i dagtilbuddene, og for de yngste skolebørn. Endda i rekordfart, og med etablering af kreative løsninger til håndvask, afstand og rengøring.

Kommunens ejendomsfolk hjalp til og knoklede på over påske og helligdage til sent søndag nat for at tingene kunne være klar.

Sundhedsplejerskerne har hjulpet til med hygiejnekurser og rådgivning, og psykologerne har støttet dem, der har haft det svært med nedlukningen.

Mandag den 18. maj kulminerede anden fase af genåbningen for de ældste skolebørn. Det har været dejligt at se gensynsglæden børnene imellem og blandt børn og voksne. Vi har savnet hinanden.

Derudover er vi gået i gang med at planlægge yderligere genåbning af resten af aktiviteterne på børneområdet, herunder Sproghuset. Tilbagevenden til rådhuset er ligeledes under planlægning for de øvrige medarbejdere, der har deres gang eller arbejdsplads der.

I har ydet et fantastisk stykke arbejde undervejs i de seneste måneder. Det gør I til daglig; men med coronakrisen har I vist, hvorfor vi er så ekstraordinært stolte af jer.

I har arbejdet fleksibelt, nytænkende, på tværs og med fokus på de børn og unge, som i hver dag bruger jeres tilsyneladende uudtømmelige ressourcer for at hjælpe.

Tak, bare tak!