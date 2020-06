Vi ville slet ikke vide, hvad vi skulle stille op i forhold til pasning af vores datter, hvis ikke Hørsholm Kommune havde et tilbud som dagplejen, skriver Mai Balling Villadsen.

DEBAT: Bevar dagplejen i Hørsholm

Mia Balling Villadsen, Kokkedalsvej 20A, Hørsholm:

Debat - 22. juni 2020

Kære politikere og medborgere i Hørsholm kommune

Jeg er mor til en pige på 16 måneder. Vi bor i Hørsholm, hvor min datter er i dagpleje ved verdens bedste dagplejer.

Jeg har aldrig før skrevet et læserbrev, men efter jeg er blevet gjort opmærksom på, at Hørsholm Kommune overvejer at lukke dagplejen pga besparelser, føler jeg det meget presserende, at jeg gør absolut alt, hvad jeg kan for at forhindre det sker.

Vores datter er en sensitiv lille pige, der har stort behov for trygge rammer, men frem for alt en fast omsorgsperson, som hun er tryg ved, for at have overskud til at lære, lege og udvikle sig i en positiv retning. Derfor er et lille sted med kun max tre børn og en fast voksen så vigtig for hendes velbefindende.

Vi ville slet ikke vide, hvad vi skulle stille op i forhold til pasning af vores datter, hvis ikke Hørsholm Kommune havde et tilbud som dagplejen. Der er bare en del børn, som efter min mening, har særligt behov for netop sådan et tilbud, og jeg mener klart, at kommunen ville være et fattigere sted uden.

Det ville betyde, at nogle børn vil komme uhensigtsmæssigt fra start i mødet med det kommunale og 'virkelighedens verden' og i værste fald ikke blive klædt ordentligt på til børnehaven og senere skolen. Alle studier peger på, at de første år i barnets liv er meget afgørende for deres positive udvikling og fremtid. Sådan som samfundet ser ud lige nu, så tilbringer størstedelen af vores børn jo en betydelig del af deres vågne timer i et pasningstilbud, og det er bare afsindig vigtigt, at det fungerer godt

Jeg synes, Hørsholm Kommune burde være meget stolt af deres dagpleje, da de på trods af at være ramt af besparelser af flere omgange, stadig formår at holde humøret og fagligheden tårnhøj. Vi har mildest talt været meget begejstret for alt, hvad Hørsholm dagpleje byder på... fra høj faglighed hos det dygtige personale, til forståelse og rummelighed overfor vores datters sensitivitet og generelt bare rigtig god vejledning og kommunikation.

Det skal lige siges, at jeg som udgangspunkt var tilhænger af vuggestue, men da vi pludselig stod der med et særligt sensitivt barn, kunne jeg godt se, at det bare ikke var det rigtige for hende. Nu hvor vi ved hvor god dagplejen i Hørsholm er, vil vi også vælge den til evt fremtidige børn, sensitive eller ej!

Som forælder betyder det alt, at man er tryg ved at efterlade sit barn i andres varetægt, også selvom dit barn har særlige behov og kræver lidt mere for at være tryg og tilfreds. På grund af rammerne i dagplejen er vores datter en super glad pige i rivende udvikling, hvad angår sociale kompetencer, selvstændighed og jeg kunne blive ved...

Børn er forskellige og hurra for det og længe leve mangfoldigheden - netop derfor er det så vigtigt, at Hørsholm Kommune også fremover skal kunne bryste sig af et bredt tilbud af pasningsmuligheder for de mindste borgere og deres familier - for at kunne give alle børn den bedst mulige start i livet, så de i fremtiden kan være den bedste udgave af dem selv.

Med ønsket om en dejlig sommer til alle og bevarelse af Hørsholm Kommunes dagpleje