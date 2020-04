DEBAT: Behovet for selvros virker panisk

Ib Lunde Rasmussen, tidligere partiet Nye Veje, nu Venstre, skriver i et læserbrev den 15. april følgende: "Man fristes til at sammenligne Hørsholm med Farum Kommune, hvor et 100 % flertal fulgte borgmesteren ud over kanten og det efterfølgende sammenbrud med milliardgæld til følge."