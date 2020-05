Arbejdet med at sænke kantstene og gøre dem mere handicapvenlige er i gang. Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Arbejdet er i gang for at hjælpe handicappede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Arbejdet er i gang for at hjælpe handicappede

Af Jan H. Klit (K), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og formand for Miljø- og planlægningsudvalget:

Debat Ugebladet Hørsholm - 21. maj 2020 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Preben Carøe skriver, at det er uacceptabelt, at der bliver brugt millioner på nye cykelstier, men at kommunen ikke samtidig sørger for at få 'lovliggjort' de ramper, der skal sikre handicappede og gangbesværede en sikker færdsel ved overgangen mellem fortov og vej.

Jeg kan heldigvis fortælle, at arbejdet netop er igangsat og forventes afsluttet snarest.

På handicapudvalgets møde i oktober 2019 blev tilgængelighed for projektet på Usserød Kongevej behandlet, idet vi jo selvfølgelig skal også skal tænke tilgængelighed ind i vores mobilitet.

I den forbindelse lovede kommunen, at man ville se på hvilke ramper, der eventuelt kunne sænkes for at imødekomme handicaprådets meget reelle ønsker om bedre tilgængelighed. De eksisterende kantstenshøjder overholdt lovgivningen, men var sat med en høj kantstenshøjde, der medførte at enkelte steder var ramperne fra fortovet og kørebanen, hvor man ved fodgængerovergange skulle krydse vejen, stejle.

I håndbogen "Færdselsarealer for alle" (december 2017), er anbefalet, at ramper anlægges med hældning på 1:10. Håndbogen har status som en vejregel, der anbefaler, hvordan veje og byrum kan udformes, så de er tilgængelige for flest mulige brugere. Det er således ikke et lovkrav, men anbefalinger.

Kommunen ønsker selvfølgelig at følge disse anbefalinger så vidt muligt, men det kan desværre ikke opfyldes i alle situationer.

Kommunen har i dette projekt udpeget tre hjørner, hvor kantstenene og fortovet skal sænkes. Det er et på hjørnet af Hækkevej og Usserød Kongevej og begge hjørner på Ahornvej og Usserød Kongevej.

Årsagen til, at arbejdet først bliver udført nu, er, at vinterhalvåret er et dårligt tidspunkt at udføre asfaltarbejde, da kvaliteten af asfalten hurtigere bliver forringet med tiden og dermed nedsættes levetiden for asfalten.

Derfor var og er det hensigtsmæssigt at vente til foråret med at lave asfaltarbejde. Det er nu blevet forår - og entreprenøren er mandag 18. maj påbegyndt arbejdet med at sænke kantstenene og fortovet på de tre hjørner. Hvis alt går efter planen bliver entreprenøren færdig i denne uge.

Det kan dog være, at asfalten først bliver udlagt i starten af næste uge eller kommende uge. Så helt enig med Preben Carøe i, at der selvfølgelig skal gøres noget - og jo vi vil gerne have bedst mulige forhold for alle også når det gælder tilgængelighed og ramper det pågældende sted.