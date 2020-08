Borgmester Morten Slotved (K) mener, at Venstres Ann Lindhardt ikke har forstået tallene om udligningsreformen.

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Ann Lindhardts stolte udligningsaftale koster altså Hørsholm over 50 mio årligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Ann Lindhardts stolte udligningsaftale koster altså Hørsholm over 50 mio årligt

Af Morten Slotved (K), borgmester i Hørsholm:

Debat Ugebladet Hørsholm - 05. august 2020 kl. 09:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ann Lindhardt, du har ikke forstået tallene. Der er lavet en udligningsaftale mellem Venstre og regeringen som år 1 koster 9 millioner, år 2 koster 18 millioner, år 3 koster 27 millioner og år 4 koster 33 millioner kroner.

Dertil kommer de 26 mio kr som forsvinder i 2021 og fremover, som er penge Venstre og regeringen på sidste side i udligningsaftalen ikke ønsker at videreføre.

Havde der ikke været en udligningsaftale, havde Hørsholm haft ovenstående penge til velfærdsforbedringer. Og for at føje spot til skade, så har Venstre også deponeret deres stemme til Socialdemokratiet på landsplan, i forhold til fremtidige forhandlinger om udligning.

Jeres dårlige aftale betyder nemlig, at en kommende borgerlig regering, ikke kan ændre i udligningen mellem kommunerne uden at Socialdemokratiet siger ja.

Så nej Ann, jeg forstår ikke din glæde ved at miste 50+ millioner samt selvbestemmelsen, ved at indgå en udligningsaftale.

Så selv om du virker glad, er det de forkerte, du hylder. Vi har desværre ikke noget at takke Venstre for på landsplan her i Hørsholm. De sendte er regning.

Baggrunden for den bedre økonomi i primært 2021, er her i Hørsholm, at vi fik en OK økonomiaftale mellem regeringen og KL. Den økonomiaftale har kompenseret for en stor del af udgifterne til udligning det første år.

Hørsholms udfordring er desværre mere negativ end du åbenbart læser. For baggrunden for at udligningstallet i absolutte tal er mindre end forventet, skyldes blandt andet desværre, at skattegrundlaget samlet er faldet i Hørsholm. Og ser vi frem i overslagsårene, er vi meget udfordret, og skal have stram økonomi.

Hvis du kigger rundt på andre kommuner er de glade, mange skal ikke ud og spare, for de har vundet på udligningen, samt fået et 1-årigt tilskud på samme niveau som Hørsholm.

Så når I hører at andre kommuner hurtigt lukker en budgetaftale, hvor alle vinder, så er det desværre for Hørsholms penge. Og ja Ann, læs administrationens mail igen. Det flugter med mit indlæg.

relaterede artikler

DF ønsker redegørelse: Vil bag facaden på Hørsholms plejehjem 03. august 2020 kl. 10:40