Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Alle borgere i Hørsholm kan komme på hospital i Hillerød

Af Anne Ehrenreich (V)

Medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og Region Hovedstaden

Debat Ugebladet Hørsholm - 07. april 2020 kl. 15:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søren Dalager kommer med en række argumenter for, hvorfor han finder, at det er bedre for borgerne fra Hørsholm at høre til Nyt hospital Nordsjælland og finder, at jeg varetager mine opgaver dårligt, når jeg argumenterer for andre løsninger.

Jeg argumenterer kun for andre løsninger, fordi supersygehuset desværre ikke får plads nok til at rumme alle patienter i kommunerne i Nordsjælland. Søren Dalagers tro på, at det vil være bedre for borgerne at høre til Nyt hospital Nordsjælland tager ikke højde for denne udfordring.

Borgerne fra Hørsholm og andre kommuner i Nordsjælland risikerer at blive kørt til sundhedshusene i Helsingør og Frederikssund frem for til Nyt hospital Nordsjælland, når de får brug for hjælp. Det sker allerede i dag, at borgere fra Hørsholm sendes på tur rundt i Nordsjælland for til sidst at ende i Frederikssund.

Disse to sundhedshuse vil blive udbygget for at afhjælpe noget af kapacitetsudfordringen, men her bliver heller ikke enestuer, og det er ikke hospitaler.

Som jeg også tidligere har gjort rede for, så modtager jeg desværre meget ofte klager fra borgere, som skyldes kapacitetsproblemer i Hillerød. Og når der med det nye hospital skrues ned for kapaciteten, så viser det mig, at noget skal gøres for at sikre kvaliteten for alle borgere i Nordsjælland.

I forhold til kollektiv transport forholder Søren Dalager sig udelukkende til transport med bil, mens mit sammenligningsgrundlag har været kollektiv transport, som skal være nemt tilgængelig til hospitalerne af hensyn til ældre og andre borgere uden bil.

Gentofte ligger bedre placeret i forhold til kollektiv transport end Hillerød gør. Og Gentofte ligger på vejen til København, hvor mange borgere pendler til, mens Hillerød for flertallet ligger mere afsides. Fremover vil det også blive nemmere at komme til Herlev med Letbanen, som vil gå fra DTU og lige til hospitalet.

Som medlem af Regionsrådet skal jeg ikke kun tænke løsninger for Hørsholm, men for hele regionen, idet hver kommune ikke har sit "eget" medlem af Regionsrådet. Og det forsøger jeg efter bedste evne at gøre.

Det vil dog altid være en fordel for en kommune at have et medlem af Regionsrådet, som kender de lokale forhold godt, bl.a. adgangen til kollektiv transport, udviklingsplaner mv.

Uanset hvad der sker, så vil borgerne i Hørsholm fortsat kunne benytte deres frie valg til at vælge et hospital i et andet optageområde, f.eks. nyt hospital Nordsjælland i Hillerød eller Gentofte/Herlev.

Spørgsmålet om håndtering af kapacitetsproblemerne på hospitalsområdet i Nordsjælland er foreløbigt skudt til hjørne af Regionsrådet for Hovedstaden, da vi ser tiden lidt an, og først vil tage stilling til spørgsmålet, når vi er tættere på at skulle åbne Nyt hospital Nordsjælland.