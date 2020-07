En ældre dame havde i sidste uge en ubehagelig oplevelse, hvor et ungt par forsøgte at stjæle fra hende, mens hun var på vej hjem fra bymidten i Hørsholm.

DEBAT: Advarsel mod ungt par der ville stjæle fra ældre dame

Lørdag den 18. juli blev min søde overbo her i Hørsholm Park chikaneret på det groveste på Ørbæksvej midt på dagen på vej hjem fra Hørsholm Bymidte.

Det skal lige nævnes, at den pågældende nydelige ældre dame på snart 90 år er næsten blind og går med tydelig afmærkning i samme anledning.

Hun gik med sin rollator ganske stille og fredeligt hen ad vejen, hvor der tilsyneladende ikke var andre fodgængere lige på det tidspunkt. Pludselig blev hun stoppet af et ungt par.

Han var formentlig dansk og havde blondt hår, men sagde intet. Hun var udlænding, mørkhåret, med en farvestrålende bluse. Af indlysende grunde kan beskrivelsen ikke blive mere præcis, da vi har at gøre med en meget svagtseende dame.

Den unge dame talte hurtigt og udenlandsk, måske tyrkisk? Min overbo sagde høfligt på engelsk, at hun ikke forstod, hvad der blev sagt. Samtidig opdagede hun, at manden havde hånden ned i indkøbskurven!

Hun rev rollatoren til sig og skyndte sig væk. Men sandelig 10 minutter senere blev hun igen antastet af de samme mennesker, men begyndte at råbe op, så de to unge mennesker hurtigst forsvandt.

Verden er af lave. Hvad ligner det, at to nydelige unge mennesker giver sig på en gammel svagtseende dame, der går stille og fredeligt hen ad vejen efter indkøb. Nu tør hun næsten ikke gå uden for en dør alene. De skulle i den grad skamme sig.