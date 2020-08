Desværre er det kommunale tilbud, som vi er allergladest for, i risiko for at blive lukket, skriver Anne Ring i dette indlæg.

DEBAT: Åbent brev: Hurra for dagplejen, må den længe leve

Forespørgslen ramte et ømt punkt, for min familie og jeg er vældig glade for at bo her, og vi bruger mange af kommunens tilbud. Men desværre er det kommunale tilbud, som vi er allergladest for, i risiko for at blive lukket. Dagplejen. Den gode, professionelle dagpleje, hvor vores ældste dreng går. Dagplejen, hvor der bare er tre børn per voksen, så alle børn får rigeligt af den vigtige voksenkontakt. Dagplejen, hvor udeliv og indlæring er i højsæde.