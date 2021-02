Byrådsmedlem Thomas Bak (S) mener, at der skal fokuseres på, hvordan samfundet kan holdes åbent i stedet for at have fokus på, hvad der skal åbnes. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Debat: Vi skal fokusere på hvordan vi kan holde samfundet åbent

Debat Taastrup - 20. februar 2021 kl. 15:39 Af Thomas Bak (S), byrådsmedlem i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen

Det virker til, at nedlukningen ser ud til at ske mere eller mindste tilfældigt, mindre erhvervsdrivende skal holde lukket, mens storbutikker som f.eks Bilka og Kvickly gerne må holde åbent. Jeg vil mene, det alt andet lige er sværere at holde styr på de mange mennesker, vi har set på billeder af i Bilka, end i en mindre butik, hvor der kun må være fem kunder af gangen. Problemet, som jeg ser det, er også, at de store butikskæder sælger en hel masse andre varer end dagligvare, blandt andet tøj, bøger, sko og sportstøj.

Læs også: Her kan du blive testet i næste uge

Det ligner unfair konkurrence, som rammer de mindre erhvervsdrivende.

Der er mange mindre erhvervsdrivende der står over for et hårdt valg, skal de holde helt lukket, så de kan gøre brug af kompensationspakkerne, eller skal de prøve at holde åbent, og tilbyde take away eller click and collect. Det er et svært valg, men sikkert er det, at der er mange, der er ved at være desperate, fordi de kan se deres livsværk smuldre for øjnene af dem.

De medarbejdere, der er blevet sendt hjem, fordi deres arbejdsgivere har lukket ned, har det jo hellere ikke lettere, de har jo en forståelig frygt for, om de i det hele taget har et arbejde, når der bliver åbnet op igen.

Der er flere eksperter, der er ude at sige, vi måske skal vænne os til, at Covid-19 bliver en del at vores tilværelse de næste år frem, derfor er det også vigtigt, at vi allerede nu ser på, hvordan vi kan holde samfundet i gang, uden at vi fra tid til anden behøver at lukke hårdt ned, det er ødelæggende både økonomisk og menneskeligt

Det, jeg savner fra Regeringen og Folketinget, er ikke en diskussion, om hvor og hvorfor der skal lukkes ned, men forslag til, hvordan vi kan holde samfundet åbent på trods af Covid-19, og jeg er heller ikke interesseret i, at partierne står i hver deres ringhjørne og råber af hinanden, men at alle partier tager deres ansvar alvorligt og samarbejder om at finde løsninger i stedet for at køre deres egen politiske dagsorden, som vi desværre er vidne til i øjeblikket

Lad os for pokker vende det hele på hovedet i stedet for at fokusere på, hvor der skal lukkes ned, så lad os fokusere på, hvordan vi på trods af Covid-19 kan holde samfundet åbent, det vil helt sikkert give en mere positiv tilgang til.

